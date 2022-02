La tempesta Eunice raggiunge la costa settentrionale della Francia: la polizia blocca gli accessi alle spiagge – Video (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo il Regno Unito, la tempesta Eunice ha raggiunto la costa settentrionale della Francia. La polizia ha bloccato l’accesso alla spiaggia nella città costiera di Wimereux, nella regione settentrionale del Pas de Calais. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo il Regno Unito, laha raggiunto la. Lahato l’accesso alla spiaggia nella città costiera di Wimereux, nella regionedel Pas de Calais. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

