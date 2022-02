La storia della pagina Facebook di Enrico Montesano non disponibile in Italia (ma all’estero sì) (Di venerdì 18 febbraio 2022) Aveva fatto di Facebook – e dei social, più in generale – il canale principale per diffondere i suoi messaggi. Un tempo erano limitati all’auto-promozione teatrale poi, con l’avvento della pandemia, quella pagina Facebook si è trasformata in un fortino per la disinformazione negazionista attorno al Covid in tutte le sue sfaccettature: dalla malattia, alle mascherine, fino ad arrivare alle restrizioni e ai vaccini. Ora, però, la pagina di Enrico Montesano non è più raggiungibile. «Colpa della censura», dicono i suoi sostenitori, ma la storia sembra essere molto differente. LEGGI ANCHE > Libero sospende il figlio di Montesano e pensa al suo licenziamento per i tweet negazionisti Appoggiandosi al lavoro egregio fatto ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Aveva fatto di– e dei social, più in generale – il canale principale per diffondere i suoi messaggi. Un tempo erano limitati all’auto-promozione teatrale poi, con l’avventopandemia, quellasi è trasformata in un fortino per la disinformazione negazionista attorno al Covid in tutte le sue sfaccettature: dalla malattia, alle mascherine, fino ad arrivare alle restrizioni e ai vaccini. Ora, però, ladinon è più raggiungibile. «Colpacensura», dicono i suoi sostenitori, ma lasembra essere molto differente. LEGGI ANCHE > Libero sospende il figlio die pensa al suo licenziamento per i tweet negazionisti Appoggiandosi al lavoro egregio fatto ...

