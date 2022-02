La Roma alle prese con il Covid: 4 giocatori positivi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Covid entra a gamba tesa in casa Roma. Sono quattro i calciatori positivi, tutti vaccinati con terza dose. Il club lo ha annunciato con una nota ufficiale pubblicata sul sito. “L’AS Roma comunica che, a seguito dei controlli svolti, quattro calciatori sintomatici, in possesso di Green Pass Rafforzato, sono risultati positivi al Covid-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare. Il gruppo squadra è stato di conseguenza posto sotto stretta sorveglianza, come da indicazioni”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ilentra a gamba tesa in casa. Sono quattro i calciatori, tutti vaccinati con terza dose. Il club lo ha annunciato con una nota ufficiale pubblicata sul sito. “L’AScomunica che, a seguito dei controlli svolti, quattro calciatori sintomatici, in possesso di Green Pass Rafforzato, sono risultatial-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare. Il gruppo squadra è stato di conseguenza posto sotto stretta sorveglianza, come da indicazioni”. L'articolo ilNapolista.

