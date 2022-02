La prima foto di Francesca Barra con la figlia: “Giornate scandite da microsonni” (Di venerdì 18 febbraio 2022) La piccola Atena, la figlia di Francesca Barra e Claudio Santamaria, è nata lo scorso 2 febbraio, la sua mamma pubblica la loro prima foto insieme. E’ uno scatto meraviglioso, che parla d’amore, della realtà, della stanchezza più bella per una donna che ha desiderato a lungo di avere tra le braccia la sua bambina. E’ la prima foto di Francesca Barra con sua figlia Atena, una foto in bianco e nero. Quando è la bimba è nata la giornalista e Claudio Santamaria hanno scelto il più classico degli scatti, le loro mani. Oggi la Barra non ha alcuna intenzione di mostrare il volto della bambina ma ha voglia di parlare di tutto l’amore che possiede, di tutta la realtà che va ben oltre i consigli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 febbraio 2022) La piccola Atena, ladie Claudio Santamaria, è nata lo scorso 2 febbraio, la sua mamma pubblica la loroinsieme. E’ uno scatto meraviglioso, che parla d’amore, della realtà, della stanchezza più bella per una donna che ha desiderato a lungo di avere tra le braccia la sua bambina. E’ ladicon suaAtena, unain bianco e nero. Quando è la bimba è nata la giornalista e Claudio Santamaria hanno scelto il più classico degli scatti, le loro mani. Oggi lanon ha alcuna intenzione di mostrare il volto della bambina ma ha voglia di parlare di tutto l’amore che possiede, di tutta la realtà che va ben oltre i consigli ...

Advertising

myrtamerlino : L'Europa è #donna. Questa foto è un pezzo di storia, figlia di un cammino fatto da milioni di altre prima di noi. L… - Link4Universe : Per la prima volta abbiamo una foto in luce visibile della superficie di Venere! Non era mai stato possibile per vi… - carlosibilia : Ho sempre sostenuto che non ci sarebbero stati stravolgimenti e questa foto rassicura tutto il popolo 5 stelle. A… - poperinotv : @goldrake____ Questa foto è vecchia! Secondo me è addirittura di prima della pandemia. Non vedo mascherine (a parte… - Lidrauhl94 : tutti che pubblicano foto mentre vanno a San Diego per la prima tappa del tour e io che mi sto sentendo male solo all’idea -

Ultime Notizie dalla rete : prima foto La Videoteca Perfetta: Freaks Out (4K UHD, Blu - Ray, DVD) ...arricchita da quattro card da collezione e in Blu - Ray e DVD con una card esclusiva della prima ... trovate il video dietro le quinte degli effetti speciali creati per il film dalla compagnia EDI: Foto:...

Repressione in Palestina: tutta la sofferenza di un popolo in una L'israeliano illuminato guarderà la foto e si dirà: Animali selvaggi, quei coloni, hanno abusato di ... Leggete ciò che scrive: "Prima di impegnarci nella discussione sull'esistenza o meno di un regime ...

Terminal List: Data e prima foto del thriller cospirativo con Chris Pratt ComingSoon.it La prima foto di Francesca Barra con la figlia: “Giornate scandite da microsonni” La piccola Atena, la figlia di Francesca Barra e Claudio Santamaria, è nata lo scorso 2 febbraio, la sua mamma pubblica la loro prima foto insieme. E’ uno scatto meraviglioso, che parla d’amore, della ...

Francesca Barra, su Instagram la prima foto con la figlia Ora Francesca Barra ha pubblicato la prima foto insieme alla piccola, un’immagine in bianco e nero piena di dolcezza e amore. Francesca Barra, la foto con Atena Lo scatto è intenso e profondo, ...

...arricchita da quattro card da collezione e in Blu - Ray e DVD con una card esclusiva della... trovate il video dietro le quinte degli effetti speciali creati per il film dalla compagnia EDI::...L'israeliano illuminato guarderà lae si dirà: Animali selvaggi, quei coloni, hanno abusato di ... Leggete ciò che scrive: "di impegnarci nella discussione sull'esistenza o meno di un regime ...La piccola Atena, la figlia di Francesca Barra e Claudio Santamaria, è nata lo scorso 2 febbraio, la sua mamma pubblica la loro prima foto insieme. E’ uno scatto meraviglioso, che parla d’amore, della ...Ora Francesca Barra ha pubblicato la prima foto insieme alla piccola, un’immagine in bianco e nero piena di dolcezza e amore. Francesca Barra, la foto con Atena Lo scatto è intenso e profondo, ...