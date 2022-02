La politica sa solo chiedere incentivi e bonus, ma niente progetti: Draghi salvaci tu. L'analisi dell'imprenditore Andrea Pasini (Di venerdì 18 febbraio 2022) Potremmo chiamarla la politica dei bonus. Sembra essere questa la cura prescelta dai nostri politici per tutti i mali del nostro Paese. Aiuti, sovvenzioni, incentivi e bonus vengono proposti da ogni parte politica, ma di idee concrete e lungimiranti non se ne vede neanche l'ombra. La pandemia ha sicuramente portato più consapevolezza tra gli italiani. I problemi che affliggono il nostro Paese ormai da anni sono all'attenzione di tutti. E appare altrettanto evidente che la politica li abbia ignorati finché ha potuto, preferendo vivere in una costante campagna elettorale, fatta di slogan e giri di poltrona, invece che mostrare coraggio e responsabilità. Si continuano a leggere dichiarazioni sulla crescita del Pil (attualmente attorno al 4%), ma sembra che nessuno abbia l'onestà di dire ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Potremmo chiamarla ladei. Sembra essere questa la cura prescelta dai nostri politici per tutti i mali del nostro Paese. Aiuti, sovvenzioni,vengono proposti da ogni parte, ma di idee concrete e lungimiranti non se ne vede neanche l'ombra. La pandemia ha sicuramente portato più consapevolezza tra gli italiani. I problemi che affliggono il nostro Paese ormai da anni sono all'attenzione di tutti. E appare altrettanto evidente che lali abbia ignorati finché ha potuto, preferendo vivere in una costante campagna elettorale, fatta di slogan e giri di poltrona, invece che mostrare coraggio e responsabilità. Si continuano a leggere dichiarazioni sulla crescita del Pil (attualmente attorno al 4%), ma sembra che nessuno abbia l'onestà di dire ...

