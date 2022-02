La nuotatrice transgender Lia Thomas divide il mondo dello sport

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Inclusione o ingiustizia. La storia dellaLiail. Nata come Willha gareggiato per tre anni nella squadra maschile della sua università, dopo aver completato il percorso di transizione è entrata a far parte della squadra femminile vincendo la Ivy League Universities e battendo ogni record. Una conquista per il, ma una ingiustizia per le altre atlete in gara.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/02/La--Lia--il-20220218 video 16561699.mp4"/videoSecondo ...

