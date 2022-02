La movida è sotto chiave | stretta progressiva su alcol | musica e orari in piazza del Papa

Advertising

LetiziaFirenze : Movida ancora sotto controllo a Grosseto: fine settimana tranquillo, ma i locali sanzionati sono stati 6 - ToscanaI… - LetiziaFirenze : Task force a Grosseto: movida sotto la lente di ingrandimento - ToscanaInDiretta -

Ultime Notizie dalla rete : movida sotto

corriereadriatico.it

Il numero chiuso sarà l'extrema ratio: una misura caldeggiata dal questore ma al momento tenuta in congelatore, a cui si ricorrerà nel caso in cui ladovesse finire di nuovo fuori controllo o ...Una vecchia abitudine che torna ciclicamente, specie dopo le serate di. Tornano a diventare ... furono postela pavimentazione della piazza di circa tre metri. Continumanete, grazie ad ...Il numero chiuso sarà l’extrema ratio: una misura caldeggiata dal questore ma al momento tenuta in congelatore, a cui si ricorrerà nel caso in cui la movida dovesse finire di nuovo fuori controllo o ...(wn24)-Roseto – Il portale di informazione cresce e dopo una serie di lavori alla ristrutturazione abbiamo aperto il nuovo canale televisivo, WallTv, sulla piattaforma YouTube, per allargare la nostra ...