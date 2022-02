“La leggenda del pianista sull’oceano” | la nave di Tornatore doveva salvare il Titanic stasera in tv

(Di venerdì 18 febbraio 2022) “Era tutto molto bello, su quella scaletta… e io ero grande con quel bel cappotto, facevo il mio figurone, e non avevo dubbi che sarei sceso, non c’era problema”. Una cassa di limoni, adagiata nella prima classe della. Era la culla, giaciglio di fortuna, di un pargolo abbandonato. Saranno le accoglienti braccia di un macchinista nero, addetto al carbone, del transatlantico Virginian, ad accudire il trovatello. Che altro non vedrà che le cabine del veliero, e la terra ferma dei porti dagli oblò. Tra il trastullo delle onde e delle note, per l’inverosimile talento per la musica che sarà la sua unica dote. “Ladelin tv: “Una buona storia e qualcuno a cui raccontarla..“, garantirà la salvezza. Il primo mese del primo anno del secolo. Questo il motivo del nome ...

Advertising

RaiNews : Pallone d'Oro nel 1993 e leggenda del nostro calcio, il 'Divin Codino' oggi compie 55 anni. Le foto di… - marattin : indipendentemente dall’art.6. La cosa importante è comprendere quindi che se un giorno qualcuno vorrà usare quelle… - FedePorrozzi : RT @motosprint: ??Siete pronti? ??? A breve in edicola... '#TonyCairoli, storia di una Leggenda' ??La vita e le imprese del più grande pilot… - keylings : ??Buon compleanno a questa leggenda del calcio e il mio primo calciatore preferito! Tanti auguri Roby Baggio!! ??… - motosprint : ??Siete pronti? ??? A breve in edicola... '#TonyCairoli, storia di una Leggenda' ??La vita e le imprese del più gran… -

Ultime Notizie dalla rete : leggenda del

L'Ultimo Uomo

veste i panni (e la Lucille, la mitica chitarra dellablues) di BB King; Xavier Samuel interpreta Scotty Moore e Kodi Smit - McPhee è Jimmie Rodgers Snow. A completare un cast ...... per me (come per molti) Jeff Mills è unadella Techno, i suoi lavori sono sempre stati ... un album molto introspettivo che ha un dualismo di fondo, tra la luce e il buio, comeresto l'...la mitica chitarra della leggenda del blues) di BB King; Xavier Samuel interpreta Scotty Moore e Kodi Smit-McPhee è Jimmie Rodgers Snow. A completare un cast eccezionalmente ricco di talenti c ...(Eurosport IT) Le accreditate rivali in gara hanno provato a contrastarla, ma non c’è stato nulla da fare contro un’atleta che in stagione ha già vinto quattro gare di Coppa del Mondo (è imbattuta ...