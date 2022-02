La Giovanni Agnelli BV paga 203 mln e risolve la disputa sulla Exit Tax dall’Italia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Non solo Exor, anche la controllante Giovanni Agnelli BV, la cassaforte della famiglia Agnelli-Elkann che controlla Exor con il 52,99% e i cui soci possono essere appartenenti alla dinastia torinese, “ha definito con l’Agenzia delle Entrate, la società controllante Giovanni Agnelli B.V. (“GA”) ha definito oggi le proprie pendenze con l’Autorità Fiscale riferibili all’applicazione della L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 18 febbraio 2022) Non solo Exor, anche la controllanteBV, la cassaforte della famiglia-Elkann che controlla Exor con il 52,99% e i cui soci possono essere appartenenti alla dinastia torinese, “ha definito con l’Agenzia delle Entrate, la società controllanteB.V. (“GA”) ha definito oggi le proprie pendenze con l’Autorità Fiscale riferibili all’applicazione della L'articolo

Advertising

leonzan75 : RT @CalcioFinanza: Tra Exor e Giovanni Agnelli BV, per non rischiare contenziosi fiscali la famiglia Agnelli-Elkann versa quasi 950 milioni… - aitantena : RT @CalcioFinanza: Tra Exor e Giovanni Agnelli BV, per non rischiare contenziosi fiscali la famiglia Agnelli-Elkann versa quasi 950 milioni… - CalcioFinanza : Tra Exor e Giovanni Agnelli BV, per non rischiare contenziosi fiscali la famiglia Agnelli-Elkann versa quasi 950 mi… - CalcioFinanza : Dopo Exor anche la controllante Giovanni Agnelli BV paga 203 milioni e raggiunge un accordo transattivo col Fisco p… - UrbimanoOrbi : @IveserVenezia @stefi_bert @jacopogiliberto @paoloigna1 @luisella_romeo RAZZISMO: Vorrei ricordare che Giovanni Agn… -