La Gazzetta del Mezzogiorno da domani di nuovo in edicola Dopo oltre sei mesi e mezzo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nell’immagine la prima pagina dell’1 agosto scorso. domani, Dopo 203 giorni, La Gazzetta del mezzogiorno sarà nuovamente in edicola, Dopo l’assegnazione della proprietà da parte del tribunale di Bari alla cordata Miccolis-Albanese. nuovo direttore Oscar Iarussi. L'articolo La Gazzetta del mezzogiorno da domani di nuovo in edicola <small class="subtitle">Dopo oltre sei mesi e mezzo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nell’immagine la prima pagina dell’1 agosto scorso.203 giorni, Ladelsarà nuovamente inl’assegnazione della proprietà da parte del tribunale di Bari alla cordata Miccolis-Albanese.direttore Oscar Iarussi. L'articolo Ladeldadiin sei proviene da Noi Notizie..

Advertising

Gazzetta_it : Hamilton: 'Ho dubitato del sistema. Masi? Spero nessuno viva quello che ho passato' - carlolaudisa : @Atalanta_BC a stelle e strisce. Definita la vendita del 55% delle azioni ad investitori americani, ma Luca… - ilrappresentant : RT @giuslit: Qualcuno al governo non ricorda che tra loro e la Gazzetta Ufficiale c'è quel fastidioso ostacolo chiamato Parlamento, 'incide… - 7lo66 : RT @giuslit: Qualcuno al governo non ricorda che tra loro e la Gazzetta Ufficiale c'è quel fastidioso ostacolo chiamato Parlamento, 'incide… - Andreacritico : RT @enmorlicchio: Domani tutti in edicola a comprare la Gazzetta del Mezzogiorno! È importante. @IarosOscar @LaGazzettaWeb -