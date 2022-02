La Corte dica sì alla dissenting opinion (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il carattere controverso dei quesiti referendari sulla cui ammissibilità si è pronunciata la Corte costituzionale ha provocato un dibattito che è proseguito anche dopo le decisioni assunte. Giuliano Amato ha deciso di illustrare meticolosamente le ragioni delle scelte, il che suscita una certa curiosità sull’ampiezza del consenso che le ragioni da lui esposte avevano ottenuto nella riunione della Corte. La scelta di trasparenza adottata dal presidente risulterebbe più completa se fosse possibile conoscere i nomi e gli argomenti di chi avesse eventualmente espresso opinioni diverse. Sulle decisioni della Corte suprema americana viene comunicato anche con quale maggioranza sono state raggiunte e questo non riduce affatto il prestigio di quell’organismo. La dissenting opinion dà conto in ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il carattere controverso dei quesiti referendari sulla cui ammissibilità si è pronunciata lacostituzionale ha provocato un dibattito che è proseguito anche dopo le decisioni assunte. Giuliano Amato ha deciso di illustrare meticolosamente le ragioni delle scelte, il che suscita una certa curiosità sull’ampiezza del consenso che le ragioni da lui esposte avevano ottenuto nella riunione della. La scelta di trasparenza adottata dal presidente risulterebbe più completa se fosse possibile conoscere i nomi e gli argomenti di chi avesse eventualmente espressoi diverse. Sulle decisioni dellasuprema americana viene comunicato anche con quale maggioranza sono state raggiunte e questo non riduce affatto il prestigio di quell’organismo. Ladà conto in ...

GAbrieleSuriano : Rendere trasparente fino in fondo il confronto che si svolge tra i giudici. La Corte dica sì alla dissenting opinio… - corte_dc : Perché usa la seconda persona plurale? Glielo dica in faccia, collega: 'fai schifo!'. - GierenHg : @ProfMBassetti Io porterei tutti davanti a un tribunale Militare altro che balle. Mi dica solo perché Pfister ha ch… - NoRespect1959 : @GabryMalvagia13 a ste due continuano a sembrare comari pettegole represse in cerca di una corte asservita che dica… - Lusodapop93 : @MassiSilver Da un presidente della corte costituzionale mi aspetto che non dica bugie e cazzate -