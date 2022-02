La Conferenza di Monaco per scongiurare la guerra (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sarà dominata dalla crisi ucraina l'annuale Conferenza sulla sicurezza di Monaco, che si apre oggi in Germania sullo sfondo del crescente allarme dell'Occidente per le operazioni russe al confine con ... Leggi su globalist (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sarà dominata dalla crisi ucraina l'annualesulla sicurezza di, che si apre oggi in Germania sullo sfondo del crescente allarme dell'Occidente per le operazioni russe al confine con ...

Advertising

Loredanataberl1 : RT @Agenzia_Italia: ?? Le speranze per la pace in #Ucraina appese alla conferenza di Monaco = Segui gli aggiornamenti sulla crisi ?? =… - mastrobradipo : #Germania, al via la conferenza di Monaco sulla sicurezza. Occhi puntati sull'#Ucraina, per la prima volta in 20 an… - SantoMarchese : @Agenzia_Italia L'ultima volta che c'è stata la conferenza di Monaco nel 1938 c'è stata l'invasione della Cecoslova… - Radiopescara : Le speranze per la pace in Ucraina appese alla conferenza di Monaco - Siacu_ASBL : RT @ordinedimalta: #MSC2022 Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, inizia ora il dibattito sulla migrazione e sulla sicurezza internazionale… -