La battaglia che il Pd potrebbe fare contro il populismo energetico (Di venerdì 18 febbraio 2022) Al direttore - Forse l'inflazione darà nuova energia al populismo, mentre la toglierà a imprese e famiglie. Lei dichiaratamente teme che finirà così nell'eccellente editoriale pubblicato il 10 febbraio. Ne condivido la conclusione che riporto testualmente: "Se gli antipopulisti non troveranno una chiave non demagogica per affrontare la transizione ecologica, l'ambiente sarà il terreno su cui il populismo troverà nuova energia". Desidero tuttavia portare la sua attenzione e quella dei lettori del Foglio sull'altra sponda del ragionamento, quella che confina con le premesse e non con le conseguenze che lei ben argomenta. La stratificazione di tutti i no energetici pronunciati in questo paese in oltre 40 anni (no trivelle, no estrazioni, no termovalorizzatori, no pale, no nucleare, no carbone, no gas, tanto per metterne in fila qualcuno, ma ne mancano ...

