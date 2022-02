Kristen Stewart: "Non sapevo che il principe Harry e Meghan Markle si erano trasferiti in California" (Di venerdì 18 febbraio 2022) Kristen Stewart, durante un recente intervista di Vanity Fair, ha parlato per la prima volta del principe Harry e di Meghan Markle, ammettendo: 'Non sapevo che si erano trasferiti in California'. Kristen Stewart avrà anche interpretato la principessa Diana in Spencer ma, a quanto pare, non è affatto interessato al gossip relativo alla famiglia reale: la star della pellicola diretta da Pablo Larraín ha rivelato di non essere al corrente del fatto che il principe Harry e Meghan Markle si fossero trasferiti in California nel 2020. Durante una nuova intervista di Vanity ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 febbraio 2022), durante un recente intervista di Vanity Fair, ha parlato per la prima volta dele di, ammettendo: 'Nonche siin'.avrà anche interpretato lassa Diana in Spencer ma, a quanto pare, non è affatto interessato al gossip relativo alla famiglia reale: la star della pellicola diretta da Pablo Larraín ha rivelato di non essere al corrente del fatto che ilsi fosseroinnel 2020. Durante una nuova intervista di Vanity ...

