Khaby Lame dai social alla moda | è lui il nuovo Boss

Quel gesto delle mani con i palmi all'insù e gli occhi dilatati, come a dire "e che ci vuole?" l'hanno reso una star dei social. Con quasi 132 milioni di follower, Khaby Lame è il tiktoker più seguito in Europa e secondo al mondo (dietro alla sola Charli D'Amelio e davanti anche, per dirne una, a Chiara Ferragni). Dopo aver suscitato anche l'interesse di Hollywood, ora debutta nel mondo della moda. Boss l'ha scelto come testimonial della nuova collezione, facendolo approdare nel deserto di Dubai insieme a numerose star della musica, dei social e dello sport tra cui anche Matteo Berrettini e Michele Morrone. Chi è Khaby Lame, il re di Tik Tok Khabi Lame e il "suo" gesto Nato in Senegal nel 2000, Khaby

