Juventus-Torino | Serie A | probabili formazioni e diretta TV

(Di venerdì 18 febbraio 2022)questa sera è di scena il derby della Mole a partire dalle 20.45 all’Allianz Stadium, nella 26a giornata del campionato diA 21-22. I bianconeri proseguono la propria corsa per garantirsi un posto in Champions, anche se la sfida contro il Toro può nascondere più di un’insidia. Ecco come le duepotrebbero scendere in campo. Statistiche e curiosità diLa squadra di Allegri con 46 punti dopo 25 turni di campionato (13 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte), prima dello scontro di questa sera occupa la quarta posizione in classifica. I bianconeri, inpositiva dal 30 novembre scorso, nelle ultime tre giornate hanno fatto registrare un pareggio senza reti nella trasferta contro il Milan, la vittoria interna contro il ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, il retroscena su #Rovella: a gennaio i bianconeri hanno provato a riportarlo a Torino ?? - juventusfc : La gallery dell'allenamento di oggi verso #JuveToro ?? ?? - juventusfc : Ultima dichiarazione di Mister Allegri: a breve le sue parole sul nostro sito, qui come sempre il video completo ??… - AdeNugraha999 : RT @juventusfc: Qui Allianz Stadium ?? Inizia la conferenza stampa pre Derby! Live su @JuventusTV: - planetwin365ita : ??La 26^ giornata di #SerieA si apre col botto! É #DerbyDellaMole tra una #Juventus a caccia del 12° risultato utile… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Torino

Perché se nelle altre città esiste un sostanziale equilibrio di trofei complessivi raccolti, non è così tra. Una condizione che fa sì che la squadra granata metta sempre qualcosa in ...... e dopo il trasferimento ai due avrebbero festeggiano insieme i rispettivi compleanni, ... Sembra inoltre che Carolina Stramare sia una grande amante del calcio e sia appassionata della, ...Claudio Sala, storico ex numero 7 del Torino, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del derby di questa sera contro la Juventus. OCCASIONE – «Per il Toro potrebbe essere il ...Sandro Veronesi, noto scrittore e tifoso della Juventus, ha parlato del duello tra Vlahovic e Bremer che andrà in scena stasera in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni: ...