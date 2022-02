Juventus-Torino LIVE | formazioni ufficiali | c'è Locatelli | poi il tridente Juric lancia Belotti

Advertising

tvdellosport : ?? CAPIENZA STADI: È CAOS Il Governo starebbe valutando l’ipotesi di aumentare la capienza degli stadi al 75% già a… - DiMarzio : #Juventus, il retroscena su #Rovella: a gennaio i bianconeri hanno provato a riportarlo a Torino ?? - juventusfc : Ultima dichiarazione di Mister Allegri: a breve le sue parole sul nostro sito, qui come sempre il video completo ??… - Romanito_21 : RT @DiMarzio: #JuventusTorino, le formazioni ufficiali - Fabio19716 : @GiovaAlbanese Pessima formazione Juventus Torino 0-4 -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Torino

- La 26ª giornata di Serie A si apre stasera con il derby della Mole tra: i bianconeri vogliono tenersi stretta la zona Champions, ma hanno bisogno dei tre punti per scappare dall'Atalanta, che insegue i ragazzi di Allegri e ha una gara da recuperare. I ...DIRETTA: GLI ALLENATORI La diretta disarà anche il palcoscenico per la sfida tra i due allenatori Massimiliano Allegri e Ivan Juric . Si tratta di due tecnici che vedono il ...Questa sera alle 20,45 andrà in scena il derby della Mole all'Allianz Stadium, con una Juventus che punta a proseguire la serie positiva anche in vista della Champions ed un Torino che punta ...Ecco le formazioni ufficiali di Juventus e Torino, che scenderanno in campo alle 20,45 all'Allianz Stadium. Nel Torino Jiuric schiera Belotti dal primo minuto, con Pobega e Brekalo alle spalle, mentre ...