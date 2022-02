Juventus-Torino | le formazioni ufficiali | Locatelli dal 1' | Dybala con Vlahovic e Morata C'è Belotti

Advertising

tvdellosport : ?? CAPIENZA STADI: È CAOS Il Governo starebbe valutando l’ipotesi di aumentare la capienza degli stadi al 75% già a… - DiMarzio : #Juventus, il retroscena su #Rovella: a gennaio i bianconeri hanno provato a riportarlo a Torino ?? - juventusfc : Ultima dichiarazione di Mister Allegri: a breve le sue parole sul nostro sito, qui come sempre il video completo ??… - X2Fili : @alessialanza_ Ale conviene giocare un 1+multigol 2-4 a Juventus Torino? - DarioPiro83 : Il mio pronostico su Juventus Torino è 2-0 marcatore D. Vlahovic #campionatopronostici @pronostici22 -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Torino

DIRETTA: GLI ALLENATORI La diretta disarà anche il palcoscenico per la sfida tra i due allenatori Massimiliano Allegri e Ivan Juric . Si tratta di due tecnici che vedono il ...... Considerato che: come ampiamente precisato in precedenti occasioni (caso- Napoli, C. U. Serie A n. 65 del 14 ottobre 2020, caso Lazio -, C. U. Serie A n. 218 del 12 marzo 2021), ...Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Juventus-Torino, primo anticipo della 26giornata di Serie A. Confermate le indiscrezioni nella Juventus: Cuadrado gioca terzino mentre davanti spazio ...Anche Kean scalpita. Nel Torino si potrebbe rivedere Belotti titolare. Il Gallo vuole tornare ad essere decisivo a suon di gol. Magari nel derby... Juventus-Torino si giocherà all'Allianz Stadium di ...