Juventus-Torino, il derby della Mole finisce 1-1 . Al gol di De Ligt risponde Belotti (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Torino frena la Juventus nel derby della Mole, costringendo la squadra di Massimiliano Allegri al terzo pareggio nelle ultime quattro gare. Al vantaggio di De Ligt risponde Belotti, che ritrova il gol dal lontano 30 ottobre 2021. finisce 1-1. Torna a smuovere la classifica la formazione di Ivan Juric, brava a lasciarsi alle spalle gli ultimi due ko con una prestazione solida e di carattere. Avvio di grande personalità da parte dei granata che, dopo un tentativo debole di Mandragora, sfiorano il vantaggio al 9' sull'asse Brekalo-Belotti, con il 'gallo' che si vede negare il gol da una deviazione provvidenziale di Szczesny prima di colpire a porta vuota. Dall'altra parte però, al primo affondo, i bianconeri ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ilfrena lanel, costringendo la squadra di Massimiliano Allegri al terzo pareggio nelle ultime quattro gare. Al vantaggio di De, che ritrova il gol dal lontano 30 ottobre 2021.1-1. Torna a smuovere la classifica la formazione di Ivan Juric, brava a lasciarsi alle spalle gli ultimi due ko con una prestazione solida e di carattere. Avvio di grande personalità da parte dei granata che, dopo un tentativo debole di Mandragora, sfiorano il vantaggio al 9' sull'asse Brekalo-, con il 'gallo' che si vede negare il gol da una deviazione provvidenziale di Szczesny prima di colpire a porta vuota. Dall'altra parte però, al primo affondo, i bianconeri ...

Advertising

tvdellosport : ?? CAPIENZA STADI: È CAOS Il Governo starebbe valutando l’ipotesi di aumentare la capienza degli stadi al 75% già a… - DiMarzio : #Juventus, il retroscena su #Rovella: a gennaio i bianconeri hanno provato a riportarlo a Torino ?? - juventusfc : Ultima dichiarazione di Mister Allegri: a breve le sue parole sul nostro sito, qui come sempre il video completo ??… - News24_it : Juventus-Torino 1-1: il tabellino - - gercci1 : RT @viasyba: Disastro. Non ho altro modo per definire questo Juventus-Torino. Sento piano piano scivolare via le possibilità di qualificarc… -