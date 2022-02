Juventus-Torino, i 24 convocati di Juric: ci sono Belotti e Sanabria, out Zaza (Di venerdì 18 febbraio 2022) I 24 convocati di Ivan Juric per Juventus-Torino, stracittadina valevole per la ventiseiesima giornata della Serie A 2021/2022. I granata tenteranno di lottare con orgoglio per superare un periodo non esattamente ottimo in termini puramente numerici; il tecnico croato, ex Hellas Verona, ha marchiato la compagine torinese con il proprio gioco divertente e dinamico, con risultati però alterni. Per il derby della Mole, però, certamente Juric punterà al bottino pieno e ha convocato ogni giocatore utile alla causa granata nei suoi piani. Presenti gli attaccanti Andrea Belotti e Antonio Sanabria, che si contenderanno un posto da titolare, mentre assente Simone Zaza. Di seguito tutte le scelte del tecnico del Torino per l’atteso confronto ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) I 24di Ivanper, stracittadina valevole per la ventiseiesima giornata della Serie A 2021/2022. I granata tenteranno di lottare con orgoglio per superare un periodo non esattamente ottimo in termini puramente numerici; il tecnico croato, ex Hellas Verona, ha marchiato la compagine torinese con il proprio gioco divertente e dinamico, con risultati però alterni. Per il derby della Mole, però, certamentepunterà al bottino pieno e ha convocato ogni giocatore utile alla causa granata nei suoi piani. Presenti gli attaccanti Andreae Antonio, che si contenderanno un posto da titolare, mentre assente Simone. Di seguito tutte le scelte del tecnico delper l’atteso confronto ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, il retroscena su #Rovella: a gennaio i bianconeri hanno provato a riportarlo a Torino ?? - juventusfc : Ultima dichiarazione di Mister Allegri: a breve le sue parole sul nostro sito, qui come sempre il video completo ??… - juventusfc : La gallery dell'allenamento di oggi verso #JuveToro ?? ?? - i8ywng : Juventus-Torino finirà in pari... se non dovesse essere così vi lascio i dati per querelarmi #DerbyDellaMole - patiinho : sta sera la juventus umilia un Torino rimaneggiato e ormai privo di giuoco -