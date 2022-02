Juventus-Torino | Belotti partirà titolare | non accadeva da circa tre mesi

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Quasi tredopo l’ultima volta, Andreatornerà a disputare una partita di Serie A dal 1?. L’attaccante delnon partivadalla sfida del 28 novembre 2021 contro la Roma (persa 1-0), ultimo match giocato prima che un infortunio al bicipite femorale lo tenesse ai box per molto tempo. Il ritorno in campo era avvenuto sabato 12 febbraio contro il Venezia, ma solo a partita in corso. Nel derby di scena all’Allianz Stadium, invece, l’attaccante della Nazionale italiana sarà presente dall’inizio e proverà a caricarsi sulle spalle i granata. SportFace.

Advertising

tvdellosport : ?? CAPIENZA STADI: È CAOS Il Governo starebbe valutando l’ipotesi di aumentare la capienza degli stadi al 75% già a… - DiMarzio : #Juventus, il retroscena su #Rovella: a gennaio i bianconeri hanno provato a riportarlo a Torino ?? - juventusfc : Ultima dichiarazione di Mister Allegri: a breve le sue parole sul nostro sito, qui come sempre il video completo ??… - toropuntoit : #JuventusTorino, il #commento di #Mandragora prima del #derby - Spazio_J : Mandragora sicuro: 'Noi siamo pronti, ci aspettiamo questo!' - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Torino

... venerdì il derby, mentre Udinese Lazio sarà solamente domenica sera, dal momento che i biancocelesti hanno giocato soltanto ieri in Europa League. Il ritorno delle Coppe europee ...Allegri si affida al tridente Vlahovic - Dybala - Moarata, ildi Juric con Belotti dall'inizio., le formazioni ufficiali(4 - 3 - 3): Szczesny; Cuadrado; De Ligt, Rugani, Sandro; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.La 26a giornata di Serie A inizia con il derby della Mole, in programma questa sera all'Allianz Stadium. Ecco le formazioni di Juventus-Torino: Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, ...E poi i racconti di Furino e Pulici Derby della Mole, edizione numero 204. Juventus e Torino in campo all'Allianz Stadium alle 20.45 per giocarsi la supremazia cittadina. Tutti esauriti i 20mila ...