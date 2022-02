Juventus-Torino, Allegri in emergenza: cinque assenti al derby (Di venerdì 18 febbraio 2022) A pochi giorni dal Villarreal in Champions League, il tecnico della Juventus Allegri ha lasciato cinque calciatori fuori dai convocati Prova di fuoco questa sera per la Juventus di Max Allegri. I bianconeri nel derby con il Torino vogliono consolidare la propria ascesa al quarto posto. Il tecnico juventino, a pochi giorni da uno snodo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 18 febbraio 2022) A pochi giorni dal Villarreal in Champions League, il tecnico dellaha lasciatocalciatori fuori dai convocati Prova di fuoco questa sera per ladi Max. I bianconeri nelcon ilvogliono consolidare la propria ascesa al quarto posto. Il tecnico juventino, a pochi giorni da uno snodo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

