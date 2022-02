Juventus - Torino 1 - 1 | le pagelle | superman de Ligt | Vlahovic silenziato Belotti decisivo

(Di sabato 19 febbraio 2022) Il Derby della Mole si conclude in parità (1 - 1). Al gol di derisponde il Gallo. LEDELLASZCZESNY 6 Bravo nelle uscite a attento tra i pali. Sulla girata di...

Un punto di sospensione grosso così per la, un punto di ripartenza fondamentale per il, che pareggia allo Stadium a tre anni dall'ultima volta. Il derby premia la squadra di Juric, ...Ilsi scuote immediatamente e prova l'assedio alla porta di Szczesny fino al riposo, ma i bianconeri chiudono sempre bene.Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di DAZN l’1-1 tra Juventus e Torino, anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022: “Grazie a questo punto abbiamo dato seguito ai ...La Juventus di Massimiliano Allegri non va oltre il pareggio nel derby della Mole. All'iniziale gol del difensore olandese De Ligt, al 12', ha risposto il capitano del Torino, il "Gallo" Belotti, al ...