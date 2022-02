Juventus Torino 1-1: De Ligt illude i bianconeri, Belotti la riprende. Tutto pari allo Stadium (Di venerdì 18 febbraio 2022) allo stadio Allianz, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Juventus e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live allo stadio Allianz, Juventus e Torino si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juventus Torino 1-1 MOVIOLA 1? FISCHIO D’INIZIO – È iniziato il derby della Mole! 2? Punizione Brekalo – Calcio piazzato dalla trequarti che non crea problemi alla retroguardia bianconera. 4? Potenziale occasione Vlahovic – Il serbo, servito in profondità, viene anticipato da un attento Bremer. Sfuma una potenziale occasione. 6? Tiro Mandragora – Buon diagonale del centrocampista granata, Szczesny blocca a terra la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022)stadio Allianz, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca livestadio Allianz,si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 1? FISCHIO D’INIZIO – È iniziato il derby della Mole! 2? Punizione Brekalo – Calcio piazzato dalla trequarti che non crea problemi alla retroguardia bianconera. 4? Potenziale occasione Vlahovic – Il serbo, servito in profondità, viene anticipato da un attento Bremer. Sfuma una potenziale occasione. 6? Tiro Mandragora – Buon diagonale del centrocampista granata, Szczesny blocca a terra la ...

tvdellosport : ?? CAPIENZA STADI: È CAOS Il Governo starebbe valutando l’ipotesi di aumentare la capienza degli stadi al 75% già a… - DiMarzio : #Juventus, il retroscena su #Rovella: a gennaio i bianconeri hanno provato a riportarlo a Torino ?? - juventusfc : Ultima dichiarazione di Mister Allegri: a breve le sue parole sul nostro sito, qui come sempre il video completo ??… - juventibus : RT @viasyba: Disastro. Non ho altro modo per definire questo Juventus-Torino. Sento piano piano scivolare via le possibilità di qualificarc… - WSMN00 : RT @_enz29: Juventus 1-1 Torino -