Juventus-Torino 1-1 | de Ligt apre il derby ma la girata di Belotti castiga Allegri

" Il derby si chiude in parità, un tempo e un gol per uno: il primo per la, il secondo per il(che complessivamente appare più in palla). Il risultato rallenta la corsa bianconera verso la zona Champions, mentre rialza il morale dei granata, autori di un'...ROMA - De Ligt prima, Belotti poi. La Juve non riesce a far suo il derby della Mole, fermata sull'1 - 1 da una tratti scintillante e mai spaventato dal blasone avversario. Tante le note negative tra i bianconeri: il ko di Rugani prima del via, poi quello di Pellegrini e Dybala nella ripresa e infine ...Il centravanti ex Palermo Andrea Belotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al seguito del pareggio tra Juventus e Torino in cui "il gallo" ha lasciato la propria firma per la ...Il Derby della Mole all'Allianz Stadium termina 1-1, tante assenze tra i bianconeri TORINO (ITALPRESS) - La Juventus e il Torino hanno pareggiato 1-1 nel Derby della Mole che stasera all'Allianz ...