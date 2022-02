Juventus - Torino 1 - 1 | Belotti risponde a De Ligt Juric frena Allegri nel derby

(Di sabato 19 febbraio 2022) ROMA - Deprima,poi. La Juve non riesce a far suo ildella Mole, fermata sull'1 - 1 da una tratti scintillante e mai spaventato dal blasone avversario. Tante le note ...

Advertising

tvdellosport : ?? CAPIENZA STADI: È CAOS Il Governo starebbe valutando l’ipotesi di aumentare la capienza degli stadi al 75% già a… - DiMarzio : #Juventus, il retroscena su #Rovella: a gennaio i bianconeri hanno provato a riportarlo a Torino ?? - juventusfc : Ultima dichiarazione di Mister Allegri: a breve le sue parole sul nostro sito, qui come sempre il video completo ??… - massimojuve86 : RT @MMMax1980: La #Juventus ha giocato male, soprattutto nel secondo tempo, ma il motivo per cui #Juric abbia detto che il #Torino avrebbe… - Jaack_17 : RT @_enz29: Juventus 1-1 Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Torino

Un punto di sospensione grosso così per la, un punto di ripartenza fondamentale per il, che pareggia allo Stadium a tre anni dall'ultima volta. Il derby premia la squadra di Juric, ...Ilsi scuote immediatamente e prova l'assedio alla porta di Szczesny fino al riposo, ma i bianconeri chiudono sempre bene.Con il risultato di 1-1, tutto sommato giusto: un Torino volitivo ha fatto di tutto per rendere la vita difficile alla Juventus, apparsa poco pungente in attacco. In classifica i bianconeri ...TORINO (ITALPRESS) - La Juventus e il Torino hanno pareggiato 1-1 nel Derby della Mole che stasera all'Allianz Stadium ha aperto la 26esima giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio ...