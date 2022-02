Juventus Torino 1-0 LIVE: squadre a riposo, decide De Ligt (Di venerdì 18 febbraio 2022) Allo stadio Allianz, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Juventus e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Allianz, Juventus e Torino si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juventus Torino 1-0 MOVIOLA 1? FISCHIO D’INIZIO – È iniziato il derby della Mole! 2? Punizione Brekalo – Calcio piazzato dalla trequarti che non crea problemi alla retroguardia bianconera. 4? Potenziale occasione Vlahovic – Il serbo, servito in profondità, viene anticipato da un attento Bremer. Sfuma una potenziale occasione. 6? Tiro Mandragora – Buon diagonale del centrocampista granata, Szczesny blocca a terra la sfera. 9? Spunto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Allo stadio Allianz, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Allianz,si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? FISCHIO D’INIZIO – È iniziato il derby della Mole! 2? Punizione Brekalo – Calcio piazzato dalla trequarti che non crea problemi alla retroguardia bianconera. 4? Potenziale occasione Vlahovic – Il serbo, servito in profondità, viene anticipato da un attento Bremer. Sfuma una potenziale occasione. 6? Tiro Mandragora – Buon diagonale del centrocampista granata, Szczesny blocca a terra la sfera. 9? Spunto ...

