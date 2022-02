(Di venerdì 18 febbraio 2022) Goal News Il calciomercato è sempre molto movimentato e di certo non si ferma nemmeno durante la finestra invernale. Sono tanti i nomi che girano in queste ore e uno di questi è quello del giovane centrocampista della, Stefano Botman. Ilavrebbe messo gli occhi sul classe 2002 e starebbe pensando di fare un'offerta per portarlo in rossonero. Iperò non sembrano intenzionati a privarsi del prodotto del vivaio e potrebbero rifiutare qualsiasi tipo di proposta. Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.? Con sgomento di tifosi e club, ilsembrava aver fatto di tutto, ma ora sembra che abbiadi indossare la maglia della. Nelle scorse ore il club bianconero ha avviato una trattativa che porterebbe la ...

Advertising

zazoomblog : Juventus: salta la firma con il Milan ha scelto i bianconeri - #Juventus: #salta #firma #Milan - JuventusUn : #Juventus, salta il rinnovo | #Allegri lo vuole gratis! IL COLPO?? - misorecordsuk : Juve-Torino, Allegri: 'Bonucci infortunato, salta il derby' #Juve #Juventus - infoitsport : Juventus, Bernardeschi salta anche il Torino. Si rivede Alex Sandro? - Fantacalcio : Juventus, Bernardeschi salta anche il Torino. Si rivede Alex Sandro? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus salta

in vantaggio per 3 - 0 grazie alle reti di Iocolano, Poli e Riccio. Piacenza in vacanza 45 ... Soulemezza difesa del Piacenza e serve il taglio di Iocolano: l'esterno calcia di prima ...in vantaggio per 3 - 0 grazie alle reti di Iocolano, Poli e Riccio. Piacenza in vacanza 45 ... Soulemezza difesa del Piacenza e serve il taglio di Iocolano: l'esterno calcia di prima ...Questa sera alle 20:45 la Juventus ospiterà il Torino per il ritorno del derby ... Anche per lui la Champions League è a forte rischio, se non addirittura certa l’assenza, dopo aver saltato le ultime ...Era felice per me”. Gatti e la Juventus: “Vivo una favola” Insomma, già il Toro sarebbe stato per lui un grande salto, ma alla Juventus non si può dire di no. “Vivo una favola, ma con i piedi per ...