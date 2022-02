Juventus, infortunio per Dybala contro il Torino: l’attaccante si ferma dopo il tiro (Di venerdì 18 febbraio 2022) Juventus e Torino sono in campo per la nuova giornata del campionato di Serie A, i bianconeri sono reduci dal pareggio in trasferta contro l’Atalanta e hanno intenzione di riprendere la corsa per le prime posizioni. La squadra di Juric sta disputando una stagione interessante. Nel riscaldamento infortunio per Rugani, nel ruolo di centrale gioca Alex Sandro con Pellegrini esterno. La partita si sblocca con un colpo di testa di de Ligt. Al 54? una tegola per Allegri: infortunio per Dybala, l’attaccante argentino ha accusato un problema dopo il tiro. Al suo posto dentro McKennie. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 18 febbraio 2022)sono in campo per la nuova giornata del campionato di Serie A, i bianconeri sono reduci dal pareggio in trasfertal’Atalanta e hanno intenzione di riprendere la corsa per le prime posizioni. La squadra di Juric sta disputando una stagione interessante. Nel riscaldamentoper Rugani, nel ruolo di centrale gioca Alex Sandro con Pellegrini esterno. La partita si sblocca con un colpo di testa di de Ligt. Al 54? una tegola per Allegri:perargentino ha accusato un problemail. Al suo posto dentro McKennie. L'articolo CalcioWeb.

