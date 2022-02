Juventus | guai per Allegri | triplo infortunio nel derby

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Bruttissime notizie per, tre giocatori dellasono stati costretti ad abbandonare il match anzitempo. In ordine di tempo il primo a farsi male è stato, durante il riscaldamento, il difensore centrale Daniele Rugani; al suo posto è stato inserito negli undici titolari Luca Pellegrini. Pellegrini a sua volta, durante il primo tempo ha accusato un forte dolore al ginocchio sinistro e dunqueè stato costretto al cambio; al suo posto è entrato Mattia De Sciglio.pellegriniInfine, forse la notizia peggiore, al 54’ minuto di gioco dopo aver calciato in porta, Dybala ha chiesto immediatamente il cambio dopo aver sentito una fitta alla coscia; al suo posto è entrato Mckennie. Dunque, pessime notizie in casain una partita già di per sé complicata. Nelle ...

Advertising

Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuveVerona #SerieA #Juventus-Torino, guai per Allegri: il difensore out nel riscal… - gilnar76 : Vlahovic fa infuriare l’Arsenal e mette nei guai la Fiorentina. L’intreccio di mercato #Finoallafine #Forzajuve… - marcolimidi : EMERGENZA JUVENTUS: ALLEGRI NEI GUAI|| BARCELLONA NAPOLI LIVE - marcolimidi : EMERGENZA JUVENTUS: ALLEGRI NEI GUAI|| BARCELLONA NAPOLI LIVE - gilnar76 : EMERGENZA #Juventus: ALLEGRI NEI GUAI|| BARCELLONA NAPOLI LIVE #Finoallafine #Forzajuve #LiveAhead #Seriea… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus guai

... il fantasista argentino ha probabilmente accusato un piccolo risentimento al flessore sinistro dopo aver tentato una conclusione, ma la sensazione è che si sia fermato in tempo per evitare...Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini © LaPresseUna situazione di emergenza che si è già ripetuta più volte in casanel corso di questa stagione, complici diversifisici dei due campioni ...Dopo Rugani nel riscaldamento e Luca Pellegrini in chiusura di primo tempo, la Juventus perde anche Paulo Dybala ... Al suo posto McKennie, con entità del guaio muscolare da stabilire: come riferito ...Maledizione nera per la Juventus in difesa. C’è un infortunio anche per Luca ... Uomini contati per Massimiliano Allegri in difesa, un guaio anche in vista del Villarreal in Champions fra quattro ...