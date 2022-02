Juventus | Allegri come Zeman? Rivoluziona tutto | ecco cosa cambierà

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Maxpotrebbe dimenticare il suo spirito resultadista per poter passare un attacco davvero pazzesco per la prossima stagione. Laè una squadra che ha sempre dato priorità al risultato, preferendo sempre i successi e le vittorie al bel gioco e Maxè l’allenatore giusto per questa filosofia, ma forse il tecnico toscano sta pensando a una clamorosa e inattesa virata in attacco, date le grandi novità presenti in squadra.(Collage)Massimilianoè uno dei migliori allenatori presenti in Italia e la sua grande qualità è indubbiamente quella di essere un grande stratega, saper sempre scegliereimpostare la squadra per arrivare al risultato pieno. Succede dunque che spesso venga attaccato dai suoi detrattori che lo definiscono ...