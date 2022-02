Juve-Torino 1-1, de Ligt e Belotti: botta e risposta nel derby (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Juventus e Torino pareggiano 1-1 nel derby della Mole che apre la 26esima giornata della Serie A. I bianconeri sbloccano il risultato al 13? con de Ligt, che decolla su corner da sinistra e insacca con un colpo di testa imperioso: 1-0. Il Torino di Juric non perde la testa, mantiene il controllo della partita con un pressing costante e ordinato che i bianconeri di Allegri non riescono mai a decifrare. La Juve si presenta con il peggio del proprio repertorio: zero idee, poco ritmo, niente occasioni. La difesa dei bianconeri è decimata dalle assenze, davanti Dybala dura meno di un’ora e la coppia Vlahovic-Morata è abbandonata a se stessa a 50 metri dalla porta avversaria. Il Toro spinge senza strafare e al 62? trova il meritato pareggio. Brekalo scappa a sinistra e ... Leggi su funweek (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) –ntus epareggiano 1-1 neldella Mole che apre la 26esima giornata della Serie A. I bianconeri sbloccano il risultato al 13? con de, che decolla su corner da sinistra e insacca con un colpo di testa imperioso: 1-0. Ildi Juric non perde la testa, mantiene il controllo della partita con un pressing costante e ordinato che i bianconeri di Allegri non riescono mai a decifrare. Lasi presenta con il peggio del proprio repertorio: zero idee, poco ritmo, niente occasioni. La difesa dei bianconeri è decimata dalle assenze, davanti Dybala dura meno di un’ora e la coppia Vlahovic-Morata è abbandonata a se stessa a 50 metri dalla porta avversaria. Il Toro spinge senza strafare e al 62? trova il meritato pareggio. Brekalo scappa a sinistra e ...

