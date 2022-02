Juve, infortunio Pellegrini: chiede il cambio contro il Torino (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo il problema nel riscaldamento per Rugani, la Juve perde anche Luca Pellegrini, costretto a chiedere il cambio (è entrato De Sciglio)... Leggi su calciomercato (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo il problema nel riscaldamento per Rugani, laperde anche Luca, costretto are il(è entrato De Sciglio)...

Advertising

sportli26181512 : Juve, infortunio Pellegrini: chiede il cambio contro il Torino: Dopo il problema nel riscaldamento per Rugani, la J… - junews24com : Infortunio Dybala, problemi per l'argentino: le sue condizioni - - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - JUVENTUS-TORINO 1-0 - Anche Dybala out per infortunio, sfortuna Juve! - glmdj : Al 45’ la #Juve è sempre in vantaggio di un gol. #pellegrini lascerà il posto a #DeSciglio per infortunio. Non una… - junews24com : Pellegrini, problema al ginocchio per il difensore: le sue condizioni - -