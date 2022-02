Judo | è ufficiale la cancellazione del Grand Slam di Dusseldorf 2022 a inizio giugno per motivi finanziari

(Di venerdì 18 febbraio 2022) La federazione tedesca diha comunicato all’IJF l’impossibilità di ospitare ildi, inizialmente previsto dal 4 al 6come ultimo appuntamento del World Tour prima dell’del periodo di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. Le motivazioni dellasonoe e sono legate principalmente al Covid-19, che provocherebbe una minore affluenza di pubblico (ed un minor incasso) durante la manifestazione ed un numero di atleti inferiore del 20/30% rispetto alle ultime edizioni. A quel punto non ci sarebbero nemmeno i presupposti per ospitare il consueto training camp. “Siamo molto dispiaciuti di non poter ospitare ila Düsseldorf“, scrive un ...

È una combinazione di pugilato, antiche disclipline nate in Giappone come lo, il jujitsu, la ... La prima manifestazionedi MMA avvenne negli Usa il 12 novembre 1993 alla McNichols Sports ...... per dirla con le parole di Morici, "a pane e". Un esempio di vita, prima ancora che di sport, ... Iscriviti al nostro gruppo FacebookisNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti ...La federazione tedesca di judo ha comunicato all’IJF l’impossibilità di ospitare il Grand Slam di Dusseldorf, inizialmente previsto dal 4 al 6 giugno come ultimo appuntamento del World Tour prima dell ...La prima giornata del Grand Slam di Tel Aviv 2022 si è conclusa con due podi importanti per l'Italia, che conferma così i buoni risultati dei primi tornei stagionali in attesa di provare ad incrementa ...