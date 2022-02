Jeep Grand Cherokee 4xe debutta in Europa a quattro mesi dalla presentazione – FOTO (Di venerdì 18 febbraio 2022) La quinta generazione di Jeep Grand Cherokee in versione 4xe ibrida ricaricabile sbarca in anteprima in alcuni mercati europei, a quattro mesi dalla presentazione ufficiale. I paesi coinvolti nell’iniziativa di pre-booking sono Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Austria, Belgio, Lussemburgo e Olanda. Nel nostro Paese, gli automobilisti interessati potranno scoprirla sul sito bethefirst.Jeep-official.it, esprimendo il proprio interesse e la propria disponibilità ad essere ricontattati quando l’auto arriverà fisicamente nelle concessionarie. Parliamo della versione Exclusive Launch Edition, ovvero la prima ad essere disponibile per ordini al debutto, caratterizzata da una dotazione full optional e da un pacchetto di servizi dedicati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) La quinta generazione diin versione 4xe ibrida ricaricabile sbarca in anteprima in alcuni mercati europei, aufficiale. I paesi coinvolti nell’iniziativa di pre-booking sono Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Austria, Belgio, Lussemburgo e Olanda. Nel nostro Paese, gli automobilisti interessati potranno scoprirla sul sito bethefirst.-official.it, esprimendo il proprio interesse e la propria disponibilità ad essere ricontattati quando l’auto arriverà fisicamente nelle concessionarie. Parliamo della versione Exclusive Launch Edition, ovvero la prima ad essere disponibile per ordini al debutto, caratterizzata da una dotazione full optional e da un pacchetto di servizi dedicati ...

