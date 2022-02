Ivano Marescotti si sposerà per la terza volta: quando e con chi è previsto il matrimonio dell’attore (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ivano Marescotti in queste ore è tornato a far parlare di sé per un annuncio piuttosto importante che riguarda la sua vita privata. L’attore ha infatti reso noto che convolerà a nozze ben presto con Erika Leonelli, che ha conosciuto grazie alla sua scuola di teatro. Come confermato dallo stesso artista, si terrà una cerimonia civile – dal momento che per lui si tratta del terzo matrimonio. Ivano Marescotti, i dettagli del matrimonio con Erika Leonelli L’attore Ivano Marescotti è al centro dell’attenzione della cronaca rosa in queste ore, avendo annunciato – durante un’intervista concessa a Il Resto del Carlino – che in primavera sposerà Erika Leonelli, 28 anni più giovane di lui. Come anticipato per l’artista si tratta del terzo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 febbraio 2022)in queste ore è tornato a far parlare di sé per un annuncio piuttosto importante che riguarda la sua vita privata. L’attore ha infatti reso noto che convolerà a nozze ben presto con Erika Leonelli, che ha conosciuto grazie alla sua scuola di teatro. Come confermato dallo stesso artista, si terrà una cerimonia civile – dal momento che per lui si tratta del terzo, i dettagli delcon Erika Leonelli L’attoreè al centro dell’attenzione della cronaca rosa in queste ore, avendo annunciato – durante un’intervista concessa a Il Resto del Carlino – che in primaveraErika Leonelli, 28 anni più giovane di lui. Come anticipato per l’artista si tratta del terzo ...

