Italia sfiorata dalle tempeste del Nord Europa, ecco come sarà il weekend (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Nevica in Inghilterra, c’è allerta rossa per venti di tempesta in Germania e su gran parte del Nord Europa. La pressione scende fino a 960 hPa tra Danimarca e Polonia, come nell’occhio di un uragano atlantico di categoria 3. Ma cosa succede sul Nord Europa e perché ci interessa dal punto di vista meteo in Italia?”. Così iLMeteo.it che spiega: “Il Vortice Polare, come accade spesso durante l’inverno, si sta intensificando e causa in queste ore l’approfondimento di violenti cicloni extratropicali alle alte latitudini: il contrario di quello che succede con i cicloni tropicali che si alimentano di energia sulle acque calde estive ed autunnali… ma entrambe le configurazioni presentano un potenziale distruttivo”. “Negli ultimi 25 anni si sono registrati ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Nevica in Inghilterra, c’è allerta rossa per venti di tempesta in Germania e su gran parte del. La pressione scende fino a 960 hPa tra Danimarca e Polonia,nell’occhio di un uragano atlantico di categoria 3. Ma cosa succede sule perché ci interessa dal punto di vista meteo in?”. Così iLMeteo.it che spiega: “Il Vortice Polare,accade spesso durante l’inverno, si sta intensificando e causa in queste ore l’approfondimento di violenti cicloni extratropicali alle alte latitudini: il contrario di quello che succede con i cicloni tropicali che si alimentano di energia sulle acque calde estive ed autunnali… ma entrambe le configurazioni presentano un potenziale distruttivo”. “Negli ultimi 25 anni si sono registrati ...

Advertising

StraNotizie : Italia sfiorata dalle tempeste del Nord Europa, ecco come sarà il weekend - repubblica : Previsioni meteo, Italia sfiorata dalle tempeste del nord Europa: weekend in bilico - ilmeteoit : #Meteo: nel #WEEKEND #Italia #Sfiorata dalle #Grandi #Tempeste del #Nord #Europa. Vi diciamo le conseguenze - valepocha83 : @skeletron_jack @elenamarra18 @sscnapoli Ma come funziona in Italia con quella squadra si sa. Purtroppo l' ha sfior… - NapoliCapitale : @ale87bs Va bene così è il movimento che ha fatto verso la palla che l'ha fregato anche se solo sfiorata. Il probel… -