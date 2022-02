Italia-Grecia, traghetto in fiamme: tutti salvi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Scoppiato incendio a bordo di un traghetto Italiana in servizio tra Grecia e Italia. A bordo dell’imbarcazione, partita dal porto greco di Igoumenitsa e diretta a Brindisi, c’erano 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio. Fortunatamente, non sono state segnalate vittime ma secondo la polizia portuale greca, il capitano della Euroferry Olympia, di proprietà della Grimaldi Lines, avrebbe chiesto ai passeggeri di lasciare la nave. L’Unità di crisi della Grimaldi Lines è riunita per seguire l’evolversi della situazione. Le fiamme, a quanto pare, sono partite da una delle stive della nave, che trasportava prevalentemente Tir e i loro autisti. L’incidente è avvenuto al largo della costa settentrionale dell’isola greca di Corfù, tra Grecia e Albania: sul posto sono giunte autorità ... Leggi su zon (Di venerdì 18 febbraio 2022) Scoppiato incendio a bordo di unna in servizio tra. A bordo dell’imbarcazione, partita dal porto greco di Igoumenitsa e diretta a Brindisi, c’erano 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio. Fortunatamente, non sono state segnalate vittime ma secondo la polizia portuale greca, il capitano della Euroferry Olympia, di proprietà della Grimaldi Lines, avrebbe chiesto ai passeggeri di lasciare la nave. L’Unità di crisi della Grimaldi Lines è riunita per seguire l’evolversi della situazione. Le, a quanto pare, sono partite da una delle stive della nave, che trasportava prevalentemente Tir e i loro autisti. L’incidente è avvenuto al largo della costa settentrionale dell’isola greca di Corfù, trae Albania: sul posto sono giunte autorità ...

fattoquotidiano : Incendio sul traghetto Euroferry partito dalla Grecia e diretto in Italia: in salvo le 288 persone a bordo, nessun… - Corriere : Incendio sul traghetto Grimaldi Lines dalla Grecia all’Italia: in salvo le 288 persone a bordo - MediasetTgcom24 : Incendio su una nave di linea tra Italia e Grecia: soccorsi all'opera #igoumenitsa #euroferryolympia #marionio… - MZampedroni : Draghi sta indebitando l'italia accettando miliardi che non potremo restituire. La Grecia ha dovuto accettare come… - Biagiothai : RT @PeppeBille: Ricordiamoci che in Grecia non si è fermato. Nonostante un referendum, accese dimostrazioni in piazza, la morte di bambini… -