Italia femminile, infortunio per Cantore: le condizioni dell’attaccante (Di venerdì 18 febbraio 2022) infortunio Cantore: l’attaccante dell’Italia femminile costretta allo stop. Domani il rientro in Patria per lei Come comunicato dalla FIGC, l’attaccante dell’Italia femminile Sofia Cantore ha riportato la frattura del perone. Di seguito la nota sulla giocatrice della Juventus. COMUNICATO – «Nei minuti finali dell’allenamento di questa mattina l’attaccante del Sassuolo Sofia Cantore ha riportato la frattura del perone destro. Gli esami strumentali a cui la calciatrice si è sottoposta hanno confermato la lesione. Domani Cantore lascerà il ritiro di Lagos, dove le Azzurre continuano la preparazione in vista della sfida con la Norvegia in programma domenica alle ore 12 (13 Italiane), per fare rientro in ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022): l’attaccante dell’costretta allo stop. Domani il rientro in Patria per lei Come comunicato dalla FIGC, l’attaccante dell’Sofiaha riportato la frattura del perone. Di seguito la nota sulla giocatrice della Juventus. COMUNICATO – «Nei minuti finali dell’allenamento di questa mattina l’attaccante del Sassuolo Sofiaha riportato la frattura del perone destro. Gli esami strumentali a cui la calciatrice si è sottoposta hanno confermato la lesione. Domanilascerà il ritiro di Lagos, dove le Azzurre continuano la preparazione in vista della sfida con la Norvegia in programma domenica alle ore 12 (13ne), per fare rientro in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - AlinejadMasih : Be My Voice. Arriva in Italia, il 7 marzo, il documentario sulla condizione femminile in Iran. La storia di Masih A… - SkyTG24 : Nella discesa libera femminile di sci alpino arrivano altre due medaglie azzurre: argento per Sofia #Goggia che fa… - LucaTraini1 : RT @trararitipi: #Cultura #Culture #Europa #Italia #Donne #DonneInArte #Women #RIMASCIMENTO: LE REGINE DANNO SCACCO AL RE #Musica: Maddalen… - icar0libero : @SOFIASVERSION_ speriamo di no perché sennò mettono in difficoltà soprattutto il panorama femminile dato che le art… -