Italia femminile, grave infortunio per Sofia Cantore (Di venerdì 18 febbraio 2022) La calciatrice del Sassuolo si è infortunata nei minuti finali dell’allenamento di questa mattina e gli esami strumentali hanno confermato la frattura alla gamba destra Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 febbraio 2022) La calciatrice del Sassuolo si è infortunata nei minuti finali dell’allenamento di questa mattina e gli esami strumentali hanno confermato la frattura alla gamba destra

Advertising

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - AlinejadMasih : Be My Voice. Arriva in Italia, il 7 marzo, il documentario sulla condizione femminile in Iran. La storia di Masih A… - SkyTG24 : Nella discesa libera femminile di sci alpino arrivano altre due medaglie azzurre: argento per Sofia #Goggia che fa… - gilnar76 : Algarve Cup: Domenica la sfida dell’Italia Femminile alla Norvegia #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #ItaliaFemminile in campo domenica -