Istat: nel 2021 produzione costruzioni +24,4%, sopra livelli 2019 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nella media complessiva del 2021, l'indice grezzo della produzioni nelle istruzioni mostra un incremento del 24,4% e l'indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 24,3% rispetto allo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nella media complessiva del, l'indice grezzo della produzioni nelle istruzioni mostra un incremento del 24,4% e l'indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 24,3% rispetto allo ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Secondo l’Istat nel 2070 l’Italia avrà perso 12,1 milioni di abitanti e l’età media sarà di 50,7 anni contro gli at… - istat_it : RT @RaiTelevideo: #test ?? Il #paniere esiste dal 1928, due anni dopo la nascita dell’@Istat, e vive ancora oggi. Quello che è cambiato nel… - Varco001 : RT @francelenzi: giusto per informazione, l'Istat ha rivisto il deficit nell'anno 2019, primo anno di pieno regime del reddito di cittadin… - giuantvil : RT @francelenzi: giusto per informazione, l'Istat ha rivisto il deficit nell'anno 2019, primo anno di pieno regime del reddito di cittadin… - 7Mav : RT @francelenzi: giusto per informazione, l'Istat ha rivisto il deficit nell'anno 2019, primo anno di pieno regime del reddito di cittadin… -