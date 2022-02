Isole Salomone: gli USA riapriranno l’ambasciata per contrastare l’influenza della Cina (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nel corso della sua visita diplomatica alle Isole Figi, la prima in 37 anni di un Segretario di Stato americano, Antony Blinken ha dato l’annuncio della riapertura dell’ambasciata a Honiara, capitale delle Isole Salomone. Al momento, infatti, a rappresentare gli interessi degli USA esiste solo un consolato, che Washington dirige dall’ambasciata in Papua Nuova Guinea, mentre l’ambasciata di Honiara era stata chiusa nel 1993. Il viaggio del Segretario di Stato nelle Isole del Pacifico ha lo scopo di riportare sulla scena gli Stati Uniti in contrasto alla crescente azione cinese su quest’area, così come la riapertura dell’ambasciata dovrà servire a mantenere l’influenza sulle Salomone in ... Leggi su strumentipolitici (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nel corsosua visita diplomatica alleFigi, la prima in 37 anni di un Segretario di Stato americano, Antony Blinken ha dato l’annuncioriapertura dela Honiara, capitale delle. Al momento, infatti, a rappresentare gli interessi degli USA esiste solo un consolato, che Washington dirige dalin Papua Nuova Guinea, mentredi Honiara era stata chiusa nel 1993. Il viaggio del Segretario di Stato nelledel Pacifico ha lo scopo di riportare sulla scena gli Stati Uniti in contrasto alla crescente azione cinese su quest’area, così come la riapertura deldovrà servire a manteneresullein ...

La Cina in cerca di basi militari all'estero
Fonti stampa riportano, spesso, l'intenzione della Cina di costruire una serie di basi militari in tutto il mondo anche se ad oggi Pechino è ...

La Cina aiuta Tonga perché punta al cuore del Pacifico Pechino vuole accrescere la presenza nel cuore del Pacifico per penetrare lo spazio marittimo attualmente nella completa disponibilità di Washington.

