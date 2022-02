Inter, la firma è sempre più vicina: Marotta sborsa 5 milioni all’anno (Di venerdì 18 febbraio 2022) Buone notizie per l’Inter. Marotta si è deciso ad aprire il portafogli e la trattativa adesso è ad un passo dalla conclusione. Dopo settimane di trattativa la firma appare sempre più vicina. L’Inter si è decisa a compiere un importante passo in avanti, arrivando fino alla cifra di 5 milioni l’anno. Un’offerta difficilmente rinunciabile. In Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Buone notizie per l’si è deciso ad aprire il portafogli e la trattativa adesso è ad un passo dalla conclusione. Dopo settimane di trattativa laapparepiù. L’si è decisa a compiere un importante passo in avanti, arrivando fino alla cifra di 5l’anno. Un’offerta difficilmente rinunciabile. In Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

vivoperlinter : #LuizFelipe ha scelto il suo futuro - GiangoInter : @Bubu_Inter Via Lautaro, Sanchez e Caicedo per David, Dybala e Scamacca. Dove si firma?? - murnauu : RT @sanchez_strada: @murnauu Gosens debutta nello stesso giorno in cui debutta Caicedo, cioè quello del rinnovo di Perisic, in concomitanza… - sanchez_strada : @murnauu Gosens debutta nello stesso giorno in cui debutta Caicedo, cioè quello del rinnovo di Perisic, in concomit… - luciano_sisio57 : @it_inter Basta nn se ne può più come direbbe mister @VujaBoskov rinnovo è quando c'è firma su contratto e ora nn c'è... -