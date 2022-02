Inter, c’è il rinnovo di Marotta, Ausilio e Baccin: il comunicato ufficiale (Di venerdì 18 febbraio 2022) ufficiale i rinnovi dei dirigenti in casa Inter Mancava solo l’annuncio ufficiale, ora c’è anche quello. L’Inter ha comunicato di aver rinnovato i contratti di Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin per almeno 3 anni: l’attuale contratto era in scadenza a giugno. “FC Internazionale Milano è lieta di annunciare che il CEO Sport Giuseppe Marotta, il Chief Sport Officer Piero Ausilio e il Deputy Chief Sport Officer Dario Baccin hanno rinnovato i loro contratti con il Club Campione d’Italia fino al 30 giugno 2025. Il loro impegno – sotto la Presidenza di Steven Zhang – continuerà almeno per altri 3 ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022)i rinnovi dei dirigenti in casaMancava solo l’annuncio, ora c’è anche quello. L’hadi aver rinnovato i contratti di Beppe, Pieroe Darioper almeno 3 anni: l’attuale contratto era in scadenza a giugno. “FCnazionale Milano è lieta di annunciare che il CEO Sport Giuseppe, il Chief Sport Officer Pieroe il Deputy Chief Sport Officer Dariohanno rinnovato i loro contratti con il Club Campione d’Italia fino al 30 giugno 2025. Il loro impegno – sotto la Presidenza di Steven Zhang – continuerà almeno per altri 3 ...

