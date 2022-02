Insulti sessisti alla speaker dello stadio da tifosi del Martina Franca Accaduto durante la finale della Coppa Italia Puglia vinta dal Barletta, le scuse del club biancoazzurro (Di venerdì 18 febbraio 2022) La donna era andata allo stadio con i due figli minorenni. Ha anche pianto dopo avere subìto le inqualificabile offese sessiste. Ha comunque portato avanti il suo lavoro nello stadio di Molfetta. Il Martina calcio 1947 «chiede pubblicamente scusa alla speaker del Barletta e prende le distanze dagli Insulti arrivati da una sparuta minoranza di tifosi. Il calcio per la nostra società rappresenta da sempre un motivo di inclusione. Le donne, tra l’altro presenti nella nostra società con ruoli dirigenziali, sono parti integrante di questo meraviglioso sport». Queste le parole contenute in una breve nota stampa con cui la società biancazzurra si scusa per le offese rivolte da un drappello di sostenitori della squadra della ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 18 febbraio 2022) La donna era andata allocon i due figli minorenni. Ha anche pianto dopo avere subìto le inqualificabile offese sessiste. Ha comunque portato avanti il suo lavoro nellodi Molfetta. Ilcalcio 1947 «chiede pubblicamente scusadele prende le distanze dagliarrivati da una sparuta minoranza di. Il calcio per la nostra società rappresenta da sempre un motivo di inclusione. Le donne, tra l’altro presenti nella nostra società con ruoli dirigenziali, sono parti integrante di questo meraviglioso sport». Queste le parole contenute in una breve nota stampa con cui la società biancazzurra si scusa per le offese rivolte da un drappello di sostenitorisquadra...

