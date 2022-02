Infortunio Rugani, emergenza Allegri nel derby: le ultimissime (Di venerdì 18 febbraio 2022) Infortunio Rugani, emergenza centrali per Allegri: le ultime sul difensore che ha accusato un problema nel riscaldamento Problemi per un calciatore della Juventus nel corso del riscaldamento prima del derby della Mole. Si tratta di Daniele Rugani, che ha lasciato anzitempo il terreno di gioco. Come raccolto da JuventusNews24, si tratta di un problema muscolare per il centrale di difesa bianconero che non siederà nemmeno in panchina. Al suo posto giocherà Luca Pellegrini. Alex Sandro agirà da centrale al fianco di De Ligt: indisponibili infatti sia Chiellini, sia Danilo, sia Bonucci. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022)centrali per: le ultime sul difensore che ha accusato un problema nel riscaldamento Problemi per un calciatore della Juventus nel corso del riscaldamento prima deldella Mole. Si tratta di Daniele, che ha lasciato anzitempo il terreno di gioco. Come raccolto da JuventusNews24, si tratta di un problema muscolare per il centrale di difesa bianconero che non siederà nemmeno in panchina. Al suo posto giocherà Luca Pellegrini. Alex Sandro agirà da centrale al fianco di De Ligt: indisponibili infatti sia Chiellini, sia Danilo, sia Bonucci. L'articolo proviene da Calcio News 24.

