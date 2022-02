Inflazione. economista Livolsi: "Governo, produzione e distribuzione puntino su riduzione costi" (Di venerdì 18 febbraio 2022) Milano, 18 feb. (Labitalia) - "Contro l'Inflazione, Governo, produzione e distribuzione puntino sulla riduzione dei costi". A dirlo Ubaldo Livolsi, economista e fondatore e presidente della Livolsi & Partners. "Lo strumento classico - spiega - per tenere sotto controllo e contrastare l'Inflazione è l'aumento dei tassi di interesse, cosa che la Bce, guidata da un'economista di fama mondiale, Christine Lagarde, già direttrice del Fmi, non ha finora fatto. Questo perché l'Inflazione odierna è dovuta principalmente sia a una riduzione dell'offerta di alcuni beni, mi riferisco per esempio ai microchip, la cui produzione è concentrata ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Milano, 18 feb. (Labitalia) - "Contro l'sulladei". A dirlo Ubaldoe fondatore e presidente della& Partners. "Lo strumento classico - spiega - per tenere sotto controllo e contrastare l'è l'aumento dei tassi di interesse, cosa che la Bce, guidata da un'di fama mondiale, Christine Lagarde, già direttrice del Fmi, non ha finora fatto. Questo perché l'odierna è dovuta principalmente sia a unadell'offerta di alcuni beni, mi riferisco per esempio ai microchip, la cuiè concentrata ...

Ultime Notizie dalla rete : Inflazione economista Lo stato del capitale ... il famoso economista abruzzese scomparso in circostanze mai del tutto chiarite. Gli osservatori ... nel 1973, il capitalismo occidentale era scosso da alti livelli di inflazione, cui si accompagnava ...

Tridico: serve una legge su salario minimo ... professore di Economia del lavoro ed economista dall'approccio fuori dal tradizionale mainstream, ... data la situazione di difficoltà spinta dalla pandemia e ora ulteriormente dall'inflazione, che ...

Lo stallo geopolitico diventa stallo dei mercati in presenza di inflazione persistente dovranno comunque continuare a stringere, con il rischio, a un certo punto, di effettuare un rialzo di troppo. Un conto infatti è alzare i tassi con un’economia ...

