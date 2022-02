Inferno di fiamme sul traghetto Igoumenitsa-Brindisi, "288 passeggeri tutti salvi": il miracolo e il mistero sull'incendio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Terrore in alto mare: un incendio, le cui cause sono tutt'ora sconosciute, è scoppiato a bordo di un traghetto della Euroferry Olimpia battente bandiera italiana che collega la città greca di Igoumenitsa a Brindisi. Il tutto è accaduto al largo della costa nord dell'Isola di Corfù, fra la Grecia e l'Albania. A bordo della nave ci sono 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio. Il capitano ha chiesto ai passeggeri di lasciare la nave. Secondo quanto si apprende, sono stati tratti in salvo tutti i passeggeri della nave. Fonti della Guardia costiera italiana confermano che il traghetto è stato completamente evacuato: non risulta nemmeno un ferito, il che avrebbe oggettivamente del miracoloso. Delle 288 persone a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Terrore in alto mare: un, le cui cause sono tutt'ora sconosciute, è scoppiato a bordo di undella Euroferry Olimpia battente bandiera italiana che collega la città greca di. Il tutto è accaduto al largo della costa nord dell'Isola di Corfù, fra la Grecia e l'Albania. A bordo della nave ci sono 237e 51 membri dell'equipaggio. Il capitano ha chiesto aidi lasciare la nave. Secondo quanto si apprende, sono stati tratti in salvodella nave. Fonti della Guardia costiera italiana confermano che ilè stato completamente evacuato: non risulta nemmeno un ferito, il che avrebbe oggettivamente delso. Delle 288 persone a ...

Advertising

effe_grazia : RT @DifesaPopolare: Il colpevole silenzio di #Bergoglio sulla crudele e disumana persecuzione dei non vaccinati lo condannerà per l'eternit… - hansietta : Io leggendo i tweet di cece nonostante l'abbia bloccata e consapevole di aver scatenano l'ira funesta e le fiamme d… - sierogenico : @NikMegaFake Le fiamme dell'inferno lo avvolgeranno?? - paogrilli5 : @Margi624 a forza di fare i “buoni” abbiamo finito per accettare di tutto. La prof. Ha usato una frase forte, io di… - microcerotis : @NBiardi @filippo_rampa Bruceranno tra le fiamme dell'inferno. Un grande 'in bocca la lupo' per tuo nipote. Coraggi… -