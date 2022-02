Indivia belga | riccia e scarola | il gusto amaro che ti depura

Leggi su dilei

(Di venerdì 18 febbraio 2022) L’è una tipologia di verdura appartenente alla famiglia delle Cicorie, di cui fa parte anche il radicchio. Di questa verdura a foglia verde si distinguono diverse varietà. Le più diffuse sono la– chiamata anche cicoria di Bruxelles – che, mediante un processo di “forzatura” detto imbiancamento, acquisisce una forma a fusto dalla consistenza croccante; la latifolium, conosciuta con il nome di; e la crispum, ossia l’. Tutte possiedono proprietà benefiche per la salute, soprattutto per l’apparato urinario, contribuendo a contrastare efficacemente la ritenzione idrica. Non a caso, questi alimenti sono da secoli presenti all’interno della medicina tradizionale cinese come rimedio naturalente, rinvigorente e di contrasto alle tossine del ...