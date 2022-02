India: velo islamico a scuola, 6/a udienza Alta Corte Karnataka (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si è tenuta oggi, presso l'Alta Corte del Karnataka, la sesta udienza sul velo islamico a scuola, il caso che ha infiammato i college dello stato e ha suscitato proteste in varie altre città. La Corte ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si è tenuta oggi, presso l'del, la sestasul, il caso che ha infiammato i college dello stato e ha suscitato proteste in varie altre città. La...

... che rappresenta il governo del Karnataka ha sostenuto che le autorità scolastiche hanno solo prescritto il rispetto di un codice di abbigliamento, e che l'obbligo del velo non è una delle pratiche ...

Papa: vergognoso che l'umanità arretri sulla pace ... con la porta regale, oppure il velo che nasconde il santuario in alcuni momenti del rito - ha ... papa Francesco ha evocato (pur senza nominarlo espressamente) lo scontro in corso in India all'interno ...

La storia Sonya, bracciante indiana sfruttata nelle campagne dell’Agropontino Non mi ha chiesto nulla, neanche scusa» dice con un velo di tristezza negli occhi. La madre infortunata sta invece portando avanti le pratiche Inail per l’invalidità ed è contestualmente pendente ...

